Bruxelas revisa em alta déficit espanhol para 2017

Bruxelas 13/02/2017 | 11h50

O déficit público da Espanha será de 3,5% do PIB em 2017, quatro décimos acima do acordado com Bruxelas, informou nesta segunda-feira a Comissão Europeia, que revisou em alto sua previsão de janeiro.

Após examinar o projeto de orçamento de Madri, o executivo comunitário previu em janeiro que a Espanha descumpriria sua meta de déficit em 2017, ao registrar 3,3%, mas também em 2018 com 2,8% em relação aos 2,2% acordados.

Quase um mês depois, Bruxelas aumenta um pouco mais em suas previsões este desvio fiscal a 3,5% para este ano e de 2,9% para 2018, como o de 2016, que o situa em 4,7% em relação aos 4,6% acordados.

O executivo comunitário coloca em dúvida o "impacto" das recentes medidas fiscais adotadas pelo governo espanhol para uma maior arrecadação procedente do imposto de sociedades e de um aumento dos impostos sobre tabaco e álcool.

tjc.zm/cc