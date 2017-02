Bruxelas quer acordo que beneficie UE e Reino Unido

Londres 09/02/2017 | 11h03

Um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, o lituano Valdis Dombrovskis, defendeu nesta quinta-feira a ideia de um acordo sobre o Brexit que beneficie tanto a Europa como o Reino Unido, particularmente no setor dos serviços financeiros.

"Nosso objetivo não é penalizar o Reino Unido", declarou em uma entrevista ao jornal britânico AM, antes de iniciar uma visita a Londres, entre quinta e sexta-feira.

"Devemos respeitar a decisão dos eleitores britânicos e, como já disse, provavelmente vamos abordar as negociações a fim de chegar a um acordo que seja benéfico para todos: para a União Europeia (UE) dos 27 e para o Reino Unido", explicou Dombrovskis.

O Parlamento britânico está prestes a dar a sua autorização para o governo iniciar até ao final de março as negociações formais sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em um discurso em meados de janeiro, a primeira-ministra Theresa May defendeu claramente um "Brexit duro", que passa pela saída do mercado único, com consequências para todos os setores econômicos.

* AFP