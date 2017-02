Brusque define os valores dos ingressos para o jogo contra o Corinthians

Copa do Brasil 20/02/2017 | 23h14

A diretoria do Brusque definiu nesta segunda-feira detalhes do histórico jogo contra o Corinthians, marcado para o dia 1º de março, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Após muita especulação sobre uma possível venda do mando de campo, os dirigentes confirmaram que a partida será mesmo disputada no Estádio Augusto Bauer, que passará por adaptações para receber o grande público esperado para o duelo.



Arquibancadas metálicas serão instaladas atrás da trave que fica próxima à Avenida Lauro Miller para aumentar a capacidade do estádio. A estrutura deve acomodar aproximadamente 1,6 mil torcedores e começará a ser montada na quinta-feira pela manhã. A expectativa dos dirigentes é que ela fique pronta até sábado, para que o clube consiga os documentos necessários para poder utilizá-la.



Para melhor acomodar a torcida adversária, os corintianos terão acesso a toda arquibancada descoberta, geralmente dividida entre torcedores do Brusque e visitantes. Os preços dos bilhetes foram reajustados e serão bem mais salgados do que o usual: geral e descoberta, R$ 100; arquibancada coberta, R$ 150; e cadeiras, R$ 200. No Estadual, os valores cobrados são R$ 20, R$ 40 e R$ 60, respectivamente.



A diretoria ainda trata com sites especializados para a comercialização online, algo que deve ser concluído nesta terça. A intenção dos dirigentes é iniciar a venda dos bilhetes em pontos físicos a partir de quinta-feira, em locais a serem definidos.



O clube também trata com uma agência de publicidade para a exposição de um patrocínio pontual, que deve ser estampado na barra frontal da camisa. A empresa e o valor a ser recebido ainda estão em negociação. A estimativa da diretoria é concluir as tratativas até quinta-feira para que haja tempo hábil da fornecedora do material esportivo conseguir produzir as novas camisas.

Nas alturas

Ingressos para a partida com o Corinthians serão bem mais caros que o habitual:

- Geral e descoberta: R$ 100

- Arquibancada coberta: R$ 150

- Cadeiras: R$ 200

Como é no Catarinense

- Geral e descoberta: R$ 20

- Arquibancada coberta: R$ 40

- Cadeiras: R$ 60

Vendas

- A diretoria do clube vai divulgar os pontos de venda físicos a partir de quinta-feira. O clube também negocia com sites especializados a comercialização online de bilhetes.