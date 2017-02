Brusque bate o Almirante Barroso e assume o segundo lugar

Catarinense 2017 22/02/2017 | 22h43

O Brusque venceu o Almirante Barroso por 3 a 2 na noite desta quarta-feira no Estádio Augusto Bauer, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense. Os gols do time da casa foram marcados por Jonatas Belusso, Eliomar e Carlos Alberto. Schwenck e Carlos Henrique descontaram para o time de Itajaí.

O primeiro tempo foi de muita posse de bola do Brusque e chegadas pontuais pelas laterais pelo Barroso. O placar foi aberto aos 31 minutos do primeiro tempo, por Jonatas Belusso, que aproveitou cruzamento de Willian e emendou um belo voleio para abrir o marcador.

Eliomar em chute de fora da área aos 5 minutos da segunda etapa ampliou e, quatro minutos depois, Schwenke descontou para os visitantes. Aos 26, Carlos Alberto aproveitou cruzamento e ampliou para o Brusque: 3 a 1. O gol desencadeou uma confusão entre torcedores das cadeiras do Brusque e do camarote reservado ao Almirante Barroso.

Acalmada a confusão, que esquentou a partida também dentro das quatro linhas, Carlos Henrique ainda aproximou o Almirante Barroso do empate, mas o marcador não mudou mais.

Com o resultado, o Brusque passa para a segunda posição no campeonato, com 12 pontos. Já o Almirante Barroso ficou na oitava posição, com sete.

No fim de semana, os dois times voltam a campo pela oitava rodada, a penúltima do primeiro turno. O Brusque vai até a Região Serrana para enfrentar o Inter de Lages, às 16h de sábado, no Estádio Tio Vida, em confronto direto pela vice-liderança. Já o Almirante Barroso recebe o Avaí, líder do campeonato, no Estádio Camilo Mussi, também no sábado, mas às 16h30min.