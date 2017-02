Brexit começará entre 11 e 31 de março (ministro)

Estocolmo 14/02/2017 | 10h49

O Reino Unido deve iniciar entre os dias 11 e 31 de março o processo de saída da União Europeia, indicou nesta terça-feira em Estocolmo o ministro britânico para o Brexit, David Davis.

Perguntado sobre a possibilidade de o artigo 50 do Tratado de Lisboa ser invocado na cúpula da UE nos dias 9 e 10 de março em Bruxelas, Davis afirmou que seria muito cedo.

"Os dias 9 ou 10 não são datas que constam em nossa agenda. O que dissemos é o fim de março, até o final de março", disse ele.

O governo britânico ainda espera que a câmara alta do Parlamento, a Câmara dos Lordes, aprove o projeto de lei dando à primeira-ministra Theresa May o poder de invocar o artigo 50. A Câmara dos Comuns o fez no dia 9 de fevereiro.

"Espero que isto seja resolvido em tempo útil antes do final de março", disse Davis. "Então, estou convencido de que o faremos antes [do prazo final em] nossa agenda".

O ministro do Brexit também expressou confiança sobre o respeito do prazo de dois anos para concluir as negociações.

"Queremos alcançar em dois anos uma conclusão sobre esta questão. Nós dissemos que poderíamos ter algumas coisas para implementar depois, mas acreditamos que em dois anos" seja possível concluir com êxito o processo, ressaltou.

* AFP