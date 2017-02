Brasileiro vence concurso da pintura do novo capacete de Hamilton

Design 22/02/2017 | 14h46 Atualizada em

Lewis Hamilton revelou a pintura de seu capacete para a temporada de 2017. O inglês lançou um concurso para que os fãs lhe mandassem sugestões de pinturas para seu novo casco e escolheu o design do brasileiro Raí Caldato.

O capacete tem uma mistura entre branco, vermelho e amarelo, seguindo as cores tradicionais do piloto, entretanto, fazendo referência ao seu tricampeonato, o casco contêm três faixas com as cores verde, amarelo e azul, lembrando seu ídolo Ayrton Senna.

— Como um tributo ao meu herói Ayrton Senna, o capacete apresenta as cores do Brasil, verde, amarelo e azul. As cores acompanham as três estrelas que representam meus títulos. Há mais amarelo, o que me lembra meus capacetes no passado. O vermelho maçã doce equilibra com o amarelo muito bem. Raí, estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente para lhe apresentar o seu prêmio. Obrigado a todos por participarem desta competição, fui inspirado pela criatividade de vocês — escreveu o piloto em suas redes sociais.



Caldato já é famoso no mundo de design de capacetes. Em 2010, o brasileiro venceu o concurso do capacete de Bruno Senna, que fora utilizado no GP Brasil daquele ano. Após isso, o design passou a ajudar Alan Mosca, filho de Sid Mosca, responsável pela pintura dos capacetes de muitos pilotos brasileiros — entre eles, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello.