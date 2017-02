Brasileiro Gleison Tibau lidera importante ranking no UFC

No Mundo das Lutas 27/02/2017 | 12h48 Atualizada em

O UFC divulgou a lista dos lutadores – em atividade – que mais aplicam quedas durante as lutas do UFC. Por ora, o líder é o brasileiro Gleison Tibau. O Brasil ainda conta Demian Maia e Rafael dos Anjos.

Confira a lista dos atletas (em atividade no UFC) que mais aplicam quedas:

1- Gleison Tibau 84

2- Frankie Edgar 66

3- Demetrious Johnson 64

4- Clay Guida 61

4- Johny Hendricks 61

6- Nik Lentz 59

7- Demian Maia 56

8- Rashad Evans 50

9- Ryan Bader 46

10- Rafael dos Anjos 39

*fonte: site oficial do UFC.

Leia mais:

Vídeo: Anderson Silva perderia para St. Pierre

Junior Cigano perderá disputa do UFC 211