Bombardeiros russos continuam usando espaço aéreo iraniano

Teerã 11/02/2017 | 12h17

Os bombardeiros russos continuam transitando pelo espaço aéreo do Irã para atacar em território sírio, declarou neste sábado o almirante Ali Shamjaní, coordenador iraniano das ações políticas e militares com a Russia na Síria.

Em agosto de 2016, bombardeiros russos haviam usado pela primeira vez uma base iraniana, no oeste do país, para atacar posições jihadistas na Síria.

"Os bombardeiros russos utilizam o céu iraniano e isso prosseguirá porque temos uma cooperação totalmente estratégica com a Rússia", declarou Shamjani, secretário do Conselho Superior de Segurança Nacional do Irã.

Irã e Rússia cooperaram estreitamente na Síria e apoiam política e financeiramente o regime do presidente sírio Bashar Al Assad.

* AFP