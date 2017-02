Blumenau volta a ser superada pelo Corinthians/Americana-SP na Liga de Basquete Feminino

Não deu 23/02/2017 | 22h04

Não deu. Em noite pouco inspirada, as meninas de Blumenau foram derrotadas nesta quinta-feira pelo Corinthians/Americana-SP, por 74 a 42, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão,. Esta foi a 11ª derrota das blumenauenses na competição em 14 jogos.A baixa produção ofensiva – o quarto em que mais pontuou foi o primeiro,– colaborou para um novo revés. Foi a terceira partida em que a defesa blumenauense mais tomou pontos até agora na competição. Essa foi a segunda derrota para as paulistas, que aso as atuais líderes da competição. Os times já haviam se enfrentado na terça-feira, quando o Timão também saiu vencedor A equipe de Blumenau volta à quadra. Viaja para o ABC paulista, onde enfrentará o time de Santo André-SP nos dias 3 e 5 de março.