Blondie retorna com novo álbum com convidados de luxo

Nova York 01/02/2017 | 17h27

O grupo americano Blondie, pioneiro do punk rock, e sua cantora Debbie Harry lançarão em 5 de maio um novo álbum, "Pollinator", que conta com colaborações de famosos artistas como Sia, Johnny Marr e Joan Jett, anunciou nesta quarta-feira a gravadora BMG.

O 11º álbum de estúdio do grupo é precedido pela música "Fun", escrita junto com Dave Sittek, líder da banda Tv on the Radio, uma primeira amostra que devolve ao grupo seu período disco, mas com um som eletrônico muito atual.

Vários artistas de diferentes gerações foram convidados a escrever músicas com a banda formada em 1975 por Debbie Harry, de 71 anos, e o guitarrista Chris Stein, histórico compositor.

Junto com artistas de sucesso da década de 1980 como Johnny Marr (ex-Smiths) e a cantora de rock Joan Jett, estão os da nova geração como a cantora australiana Sia, o guitarrista Nick Valensi, do The Strokes, e a jovem britânica Charli XCX.

Banda emblemática do pós-punk em Nova York, com shows memoráveis na mítica boate CBGB's, Blondie passou por estilos como o rock, o disco e o new wave, emplacando sucessos transformados em clássicos como "Heart of Glass", "Call Me" e "One Way or Another".

O grupo, que vendeu 40 milhões de discos em todo o mundo, começará em abril uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, e depois irá para a Europa.

sct/nip/ll/cd/cb