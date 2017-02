Black Trunk Games promete competição de alto nível para praticantes de crossfit

Aventura 17/02/2017 | 09h45 Atualizada em

A Grande Florianópolis será palco do maior evento para praticantes de crossfit do sul do país. O Black Trunk Games chegará reunindo centenas de atletas de uma das modalidades que mais crescem no Brasil e no mundo nos dias 1º e 2 de abril. A competição será realizada no Arena Multiuso de São José.



Os atletas podem participar das categorias Scale (iniciante) ou RX (elite), de acordo com suas habilidades. A prova consiste em uma série de exercícios que testarão equilíbrio, força, coordenação dos movimentos e resistência. Poderão participar do Black Trunk Games atletas de academias credenciadas à rede CrossFit ou praticantes de atividades similares, desde que preparados para a competição.



As inscrições para o desafio já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.blacktrunkgames.com.br. O valor varia de R$ 100 (individual Scale) a R$ 440 (quarteto RX), no primeiro lote.



Todos os participantes ganharão camisetas alusivas ao evento e medalhas. Para os vencedores da categoria RX haverá premiação em dinheiro. Mais informações no (48) 99646-8489.