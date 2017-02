Beyoncé anuncia que está grávida de gêmeos

Nova York 01/02/2017 | 17h27

A estrela do pop americano Beyoncé, casada com o rapper Jay-Z, anunciou nesta quarta-feira em sua conta no Instragram que está grávida de gêmeos.

"Ficaremos felizes em compartilhar com vocês nosso amor e felicidade. Fomos abençoados duas vezes. Estamos incrivelmente gratos que nossa família cresça por dois e agradecemos todos os bons desejos", escreveu a cantora na rede social, na qual conta com 92,4 milhões de seguidores.

A mensagem é acompanha por uma foto de Beyoncé ajoelhada no chão vestindo roupa íntima e coberta por um véu, rodeada por flores coloridas e apoiando as mãos sobre sua barriga.

O casal já tem uma filha de cinco anos, Blue Ivy.

elm/bdx/ll/val/cb