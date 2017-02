Betão renova com o Avaí até 2018

O Xerife ficou! 07/02/2017 | 14h34 Atualizada em

Um dos destaques da campanha do Avaí em 2016, o zagueiro Betão renovou contrato com o clube até 2018. O vínculo do atleta com o clube catarinense terminaria em junho deste ano. Nesta terça-feira, o Leão anunciou a renovação de uma forma diferente. Em um vídeo postado nos canais do clube, Betão mesmo dá a notícia e diz que agora terá mais tempo para aprender a falar "manezês". Confira:



Betão chegou ao Avaí em agosto de 2016 e seu contrato com o clube vai até dezembro de 2018. No final do ano passado, em entrevista ao DC, o presidente do Avaí Francisco Battistotti já havia mencionado a vontade de ter o defensor no clube para a disputa da Série A do Brasileiro.

Ficha de Betão

Nome: Ebert Willian Amâncio

Idade: 33 anos (11/11/1983)

Cidade Natal: São Paulo (SP)

Posição: Zagueiro e Lateral (D)

Principais títulos

1 – Campeonato Brasileiro (2005 – Corinthians)

1 – Copa do Brasil (2002 – Corinthians)

2 – Ligas Ucranianas (2008/09 e 2014/15 – Dínamo de Kiev)

1 – Taça Ucraniana (2014/15 – Dínamo de Kiev)

2 – Supertaça Ucraniana (2009 e 2011 – Dínamo de Kiev)

