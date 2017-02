Barrios volta aos treinos, e Moisés se aproxima de sua estreia no Paulista 

Palmeiras 09/02/2017 | 15h56 Atualizada em

Lucas Barrios foi a novidade no treino desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Depois de realizar duas atividades na parte interna, o atacante estava no campo nesta manhã junto do restante do elenco. Moisés, mais uma vez, trabalhou sem limitações.

O camisa 10 pode ser relacionado pela primeira vez na temporada para o jogo deste domingo, contra o Ituano. Depois de realizar um trabalho físico individualizado na pré-temporada, o meio-campista foi reintegrado, nesta semana, ao elenco. Sua participação na próxima partida dependerá de como reage à semana de trabalhos.

Eduardo Baptista fechou 1h30min do treinamento e, quando os jornalistas entraram no CT, os atletas já estavam fazendo atividades específicas por posição. O técnico precisa buscar um substituto para Tchê Tchê, que machucou o ombro esquerdo diante do Botafogo-SP e ficará, pelo menos, um mês fora.



Thiago Santos e Guerra são opções para a vaga — caso o primeiro seja escolhido, o time pode mudar o esquema, do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1.