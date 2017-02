Banhista incomodado provoca suspensão de encontro de cães na Praia Brava

Itajaí 20/02/2017 | 08h59 Atualizada em

O primeiro encontro Catioríneos na Brava reuniu simpáticos peludos de todos os tamanhos em um protesto. A ideia era chamar atenção da prefeitura de Itajaí para a necessidade de regulamentar um espaço para que os bichinhos também possam curtir o mar e a areia.



O evento transcorreu bem, inclusive com doações de ração para animais carentes, até que um banhista incomodado com a alegria da cachorrada acabou com a brincadeira _ chamou a Polícia Militar, que, obedecendo à lei municipal que proíbe a presença dos cãezinhos na praia, suspendeu o encontro.