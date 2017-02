Bandidos arrombam porta com machado e assaltam lotérica no bairro da Glória, em Blumenau

Segurança 03/02/2017 | 20h00

Três homens assaltaram uma lotérica por volta das 16h40min desta sexta-feira no bairro da Glória, em Blumenau. Imagens do sistema de monitoramento mostram o trio chegando à agência a bordo de um automóvel Corsa Classic. Segundo informações da Polícia Militar, um homem arrombou a porta de vidro do estabelecimento com um machado e invadiu a lotérica junto a outros dois assaltantes armados com um revólver e uma pistola.





Trajados com roupa preta e balaclava, os assaltantes renderam e agrediram uma funcionária puxando-lhe o cabelo e. A atendente não soube precisar o valor levado. As imagens mostram que o assalto levou aproximadamente dois minutos. A quadrilha fugiu no mesmo automóvel em direção ao Centro.A Polícia Militar foi acionada e efetuou rondas no bairro, mas até o início da noite. O local foi isolado e a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados.

Roubo no bairro da Velha

A sexta-feira também registrou uma ocorrência de roubo por volta das 17h20min. Segundo a PM, dois homens em uma moto Twister teriam abordado um pedestre na Rua Augusto Gustavo Isleb, no bairro da Velha, em Blumenau. Eles estariam vestidos com moletons pretos e fugiram levando R$ 1,6 mil da vítima. No local os suspeitos teriam deixado cair um simulacro – espécie de arma de brinquedo. A Polícia Militar foi acionada e efetuou rondas, mas até as 19h30min ninguém havia sido localizado.