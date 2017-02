Madri 01/02/2017 | 11h32

O banco BBVA, o segundo mais importante da Espanha, teve um aumento de 31,5% em seus lucros em 2016, um ano em que o México contribuiu com a metade dos ganhos, apesar da desvalorização do peso.

O lucro líquido totalizou 3,475 bilhões de euros, e supera em 155 bilhões a previsão dos analistas entrevistados pela companhia de consultoria financeira FactSet.

O México contribuiu com 1,98 bilhão de euros de lucros no total do banco espanhol.

* AFP