Balança comercial chinesa dá novo sinal de recuperação

Pequim 10/02/2017 | 05h46

As exportações chinesas dispararam 7,9% em ritmo anual em janeiro, muito acima do esperado, após uma queda em 2016, anunciou o governo, que também registrou uma aceleração das importações, novo sinal de recuperação da segunda maior economia mundial.

As exportações do gigante asiático, principal potência comercial do planeta, totalizaram 182,8 bilhões de dólares no mês passado, enquanto as importações subiram 16,7%, a US$ 131,4 bilhões.

A balança comercial da China apresentou, portanto, superávit de 51,3 bilhões em janeiro, contra US$ 40 bilhões em dezembro.

Os dados evidenciam uma forte recuperação das exportações, que registraram queda de 7,7% no conjunto de 2016 e baixa de 6,1% apenas em dezembro.

As estatísticas sugerem ainda uma recuperação da demanda externa, no momento em que a situação parece ficar mais clara para os principais sócios da China, a União Europeia e os Estados Unidos, onde o novo presidente Donald Trump prometeu um ambicioso plano de recuperação.

* AFP