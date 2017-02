Baiacu de Alguém agita Santo Antônio de Lisboa

Na Capital 25/02/2017 | 08h09 Atualizada em

O tradicional bloco de Florianópolis Baiacu de Alguém, que completa 25 anos, agitou a noite desta sexta-feira nas ruas do bairro Santo Antônio de Lisboa, no norte da Ilha. De acordo com os coordenadores do evento, cerca de 350 foliões estiveram presentes. O Baiacu também desfila na segunda-feira.

Coordenadora do bloco neste ano, Daniela Ribeiro Schneider acompanhou a fundação do Baiacu:



—O Baiacu é hoje uma marca na cidade, um bloco que reúne muita gente legal, muita energia boa. Ele é a cara da cidade, é a cara de Santo Antônio de Lisboa. É muito legal estar aqui, neste carnaval. A gente sabe que o país está em crise, que tudo está em crise, mas acima de tudo a cultura, a alegria, e a gente está aí para preservar as nossas raízes e a nossa cultura - disse.

Confira as fotos do evento:

Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

Foto: Leo Munhoz / Diário Catarinense

Com informações do G1 SC.

Acompanhe AO VIVO a programação de Carnaval pelo Estado.