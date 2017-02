Avaí x Chapecoense: ingressos já estão à venda

Campeonato Catarinense 06/02/2017 | 16h16 Atualizada em

Partida será disputada na casa do Leão da Ilha, em Florianópolis Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Já estão sendo comercializados os ingressos para a partida entre Avaí x Chapecoense, válida pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. O confronto entre líder e vice-líder do torneio está marcado para esta quarta-feira, às 20h30min, no Estádio da Ressacada.



O Leão lidera a competição, com três jogos e três vitórias, totalizando nove pontos. Já o Verdão do Oeste, atual campeão, soma sdete pontos, com duas vitórias e um empate.

Confira os valores do ingressos

Setores A, C, D, E (coberto)

R$ 80 (R$ 40 meia)

Setor B (descoberto)

R$ 60 (R$ 30 meia)

Área vip

R$ 100 (R$ 50 meia)

Promoções

Sócio que comprar ingresso para amigo (s) paga o valor da meia. Não sócio que comprar o ingresso com a camisa do clube pagará o valor referente a meia-entrada.

Visitantes

Setor F e G (descobertos)

R$ 60 (R$ 30 meia)

Crianças até 12 anos pagam R$ 10 em qualquer setor

