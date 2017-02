Avaí vence Brusque e fica perto do título do primeiro turno do Catarinense

Na Ressacada 19/02/2017 | 12h11 Atualizada em

Sob um sol escaldante na Ressacada, o Avaí derrotou o Brusque e ficou muito próximo do título do primeiro turno do Catarinense. O jogo terminou com o placar de 2 a 1 para o time da casa, com gols de Denilson e Junior Dutra para o Leão, enquanto Belusso marcou o dos visitantes. Com a vitória, o Avaí chega aos 16 pontos e abre boa vantagem para o próprio Brusque, segundo colocado com 9 pontos. O título pode vir já na próxima rodada, diante do maior rival Figueirense.

Apesar do forte calor, que passava dos 30 graus, o Avaí começou em cima. Logo no primeiro minuto, o Brusque errou uma saída de bola e Denilson chutou forte de fora da área, obrigando o goleiro Rodolpho a fazer uma defesa difícil. A pressão seguiu forte ao longo de todo o primeiro tempo.

Enquanto o Avaí pressionava, o Brusque errava muitos passes. Por duas vezes, o Leão quase marcou em jogadas de cruzamento. Em ambas, faltou o último toque para empurrar para as redes. Aos 30 minutos, em novo erro na saída de bola, Marquinhos chutou e a bola pegou na zaga, No rebote, Junior Dutra obrigou Rodolpho a fazer nova defesa.

A pressão do Avaí deu resultado no último lance da primeira etapa. Em contra-ataque criado por Marquinhos, Junior Dutra driblou a zaga na linha de fundo e tocou para o meio da área. Denilson recebeu livre e chutou de canhota para abrir o placar.

No segundo tempo, o Brusque se viu obrigado a mudar de estratégia e fez sua primeira finalização logo no começo, em cabeçada defendida por Kozlinski. O jogo parecia sob controle quando o Brusque chegou ao empate, aos 14 minutos. Belusso recebeu boa bola de Assis, em jogada de contra-ataque e tocou no canto, sem chances para o arqueiro do Leão.

O gol sofrido fez o Avaí se jogar para cima mais uma vez. Marquinhos chegou a colocar duas bolas na trave, mas o gol da vitória foi marcado por Junior Dutra. Ele chegou a pedir pênalti na jogada, mas, mesmo caído, pegou o rebote de Denilson e chutou para decretar a vitória aos 23 minutos.

Nos instantes finais, o Avaí, diante da alta temperatura, administrou a partida. O Brusque, por sua vez, não tinha forças para chegar com perigo ao ataque. Por fim, mais uma vitória do Leão, que segue invicto na competição. A próxima partida do Avaí é o clássico contra o Figueira, na quarta-feira, às 21h45. Já o Brusque recebe o Barroso, no Augusto Bauer, ainda com chances remotas de título.

Ficha técnica

Avaí

Kozlinski; Gustavo Santos (Mauricio), Alemão, Betão e João Paulo; Ferdinando, Judson, Marquinhos e Junior Dutra; Denilson e Romulo (Santarém). Técnico: Claudinei Oliveira

Brusque

Rodolpho; João Carlos (Eliomar), Cleyton, Neguette e Willian; Mineiro, Carlos Alberto, Leilson e Assis; Ricardo Lobo e Belusso. Técnico: Pingo

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira, auxiliado por Eder Alexandre e Thiago Americano Labes

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Publico total: 6.055

Renda: R$ 88.314,00