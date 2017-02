Avaí tem bom aproveitamento em treino de pênaltis antes de duelo pela Copa do Brasil

Marca da cal 28/02/2017 | 17h52 Atualizada em

O Avaí não terá surpresas para enfrentar o Luverdense, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. Em um treino embaixo de chuva nesta terça-feira, o técnico Claudinei Oliveira encaminhou a equipe que vai receber o Luverdense, às 19h30min, na Ressacada. No fim da atividade, o comandante realizou uma sessão de cobrança de pênaltis.

A preocupação com as penalidades reside na mudança do regulamento do torneio neste ano. Na segunda fase, caso o jogo termine empatado, a decisão será na marca da cal. Foi assim, por exemplo, que o Criciúma eliminou o Altos-PI na semana passada.

De acordo com informações do repórter Janniter de Cordes, da CBN Diário, 19 atletas participaram dos treinos de pênaltis, com duas cobranças cada. Das 38 cobranças efetuadas, apenas oito foram perdidas.

Marquinhos, Diego Jardel, Romulo, Leandro Silva, Capa, Renato, Ferdinando, João Paulo, Maurício, Santarém e Marcelinho tiveram 100% de aproveitamento.

Júnior Dutra, Denílson, Alemão, Betão, Gustavo Santos, Gustavo, Toshi e Caio Cesar desperdiçaram uma das cobranças.

Sem poder contar com a dupla de volantes Luan e Judson, considerada a titular, Claudinei Oliveira deverá mandar a campo a base do time que vem jogando nas últimas rodadas do Estadual.

Assim, o provável Avaí vai a campo com Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Ferdinando, Renato, Marquinhos e Diego Jardel; Denilson e Romulo.

Leia mais:

Veja como foi o jogo com Barroso que valeu o título antecipado

Confira a tabela de classificação do Catarinense

Veja a tabela da Copa do Brasil