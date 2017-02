Avaí faz o seu melhor início do Catarinense desde 1999

Leão líder 07/02/2017 | 06h45 Atualizada em

Calcanhar de Aquiles do Avaí nos últimos anos, o Campeonato Catarinense, desta vez, tem dado alegrias para a torcida azurra. Com três vitórias consecutivas, o Leão da Ilha é a única equipe que segue com 100% de aproveitamento. Além disso, o time dirigido por Claudinei Oliveira tem a melhor arrancada no Estadual desde 1999. Desde então, nunca tinha emendado três triunfos logo de cara.

Naquela ocasião, ainda no século passado, o Avaí somou quatro vitórias na sequência, sobre Brusque (2 a 0), Tubarão (1 a 0), Atlético Alto Vale (3 a 1) e Botafogo de Xaxim (4 a 1). O tropeço só veio na quinta rodada, quando foi derrotado pelo Criciúma fora de casa.

Depois disso, os melhores inícios que o Avaí teve em Catarinenses foram nas edições de 2008, 2009 e 2010. Nas três ocasiões, somou sete pontos nas três primeiras rodadas. Em 2008, deixou o título escapar, mas nos dois anos seguintes foi campeão da competição, mostrando a importância de começar o campeonato bem e com confiança.

Por outro lado, o pior início do Leão em um Catarinense, desde 1999, foi em 2011, quando saiu de campo derrotado nas três primeiras partidas.

Para igualar o feito de 1999 e chegar a 12 pontos em quatro rodadas, o desafio da equipe dirigida por Claudinei Oliveira será grande. Na quarta-feira, às 20h30min, o Avaí recebe a Chapecoense na Ressacada.

Se vencer a partida, além de igualar uma marca histórica, a equipe azurra ficará mais perto de conquistar o título do primeiro turno, já que o Verdão é justamente o vice-líder da competição no momento, com dois pontos a menos que o time de Marquinhos e cia.

