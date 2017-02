Avaí bate o Metropolitano e segue 100% no Campeonato Catarinense

2 a 1 02/02/2017 | 23h10 Atualizada em

A primeira partida do Avaí na Ressacada neste Campeonato Catarinense não poderia ter sido melhor. Os mais de três mil torcedores que compareceram ao estádio na noite desta quinta-feira presenciaram uma boa apresentação do time do Sul da Ilha, que despachou o Metropolitano por 2 a 1, com gols marcados por Denilson, o artilheiro da competição, e Sabiá, no lado do Verdão. Com o resultado, a equipe do técnico Claudinei Oliveira chegou aos seis pontos e divide a liderança do torneio com a Chapecoense, que tem o mesmo número de pontos.



O Avaí começou melhor a partida em Florianópolis. Pressionando, insistindo nas jogadas, até que chegou ao gol com Denilson, logo aos oito minutos. O atacante aproveitou um cruzamento rasteiro de Romulo para empurrar para o fundo da rede. Assim como no gol marcado contra o Tigre, na primeira rodada, a comemoração de Denilson foi com dancinha.

A superioridade do Leão não durou muito. O Metrô começou a crescer no jogo e chegou a levar perigo em duas oportunidades, mas o goleiro do Avaí, Kozlinski, estava bem postado e fechou o gol. A primeira chance foi com Charles, aos 15. ele aproveitou cruzamento de Juninho para testar com perigo. Depois, foi a vez de Valkenedy assustar. Ele chutou muito forte de fora da área e a bola sai, mas passou perto da meta do goleiro avaiano.

Mais um gol do dançarino do Leão

Tocando melhor a bola, e mais solto em campo, o segundo gol do Leão da ilha não demorou a sair. Aos 24, Leandro Silva cruzou da direita e Denilson, de novo, completou de cabeça e saiu vibrando, cheio de ginga.

Quatro minutos depois, um momento que está ficando tradicional nos gramados. Quando o cronômetro marca 71 minutos de bola rolando, o árbitro paralisa a partida em homenagem aos 71 mortos no voo da Chapecoense, em novembro do ano passado. Uma das vítimas, Cleber Santana, teve seu nome cantado pela torcida avaiana. O volante estava na Chape, mas deixou seu legado no Leão. Momento de emoção.

O Leão seguiu dominando a segunda etapa, mas num momento de desatenção, deixou o adversário chegar para marcar. Sabiá recebeu sozinho na área e tocou na saída do goleiro Kozlinski.

– Foi importantíssima essa vitória. A gente queria mostrar um bom futebol para o nosso o torcedor mostrando um bom futebol. Nos portamos bem, a equipe do Metropolitano nos dificultou em alguns aspectos, mas vitória é vitória. Pude fazer umas boas intervenções e passo a passo vou ganhando a confiança da torcida - disse o goleiro Kozlinski, do Avaí.

Pela terceira rodada, o Avaí encara o Tubarão, domingo, às 19h30min, no Sul do Estado. Às 17h, o Metrô recebe o Brusque, no Sesi.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ (2)

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Luan, Judson, Marquinhos (Vitor), Diego Jardel (Lucas de Sá), Denílson (Toshi) e Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

METROPOLITANO (1)

Vilar; Maranhão, Maurício, Elton, Juninho, Carrasco (Jean Moser), Elber, Valkenedy, Thiago Cristian (Mazinho), Charles (Paulo Victor) e Sabiá

Técnico: Cesar Paulista

Gols: Denilson, aos 8 minutos do 1º tempo e aos 22 do 2º tempo (A); Sabiá aos 42 do 2º tempo (M)

Cartões amarelos: Luan (A); Élton, Thiago Cristian, Maranhão (M)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Carlos Berkembrock e Eli Alves

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis (SC)

Público total: 3.394

Renda: R$ 41.896,00

