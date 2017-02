Aumenta o número de pontos próprios para banho nas praias de Santa Catarina, afirma Fatma

Balneabilidade 10/02/2017 | 22h19 Atualizada em

A diminuição das chuvas na última semana em Santa Catarina fez com que o número de pontos próprios para banho nas praias catarinenses aumentasse. O décimo relatório de balneabilidade do ano, divulgado nesta sexta-feira pela Fundação do Meio Ambiente, a Fatma, mostra que 65% dos pontos monitorados estão aptos para banho _ no último levantamento, informado na semana passada, o percentual era de 55,6%. Ou seja, agora, dos 214 locais avaliados, 139 estão aptos para banho. As análises foram feitas entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Na última semana, 95 foram considerados impróprios e 119 próprios.

Em Florianópolis, dos 75 pontos avaliados, 47 (62,7%) estão próprios para banho. No restante do Litoral, dos 139 locais monitorados, 92 (66,2%) estão aptos para os banhistas. Comparado ao relatório anterior, apenas dois pontos passaram para a condição e impróprio e 20 outros locais estão próprios para banho.

— Houve uma melhora significativa e, se o tempo se mantiver firme, sem chuvas, a tendência é que mais pontos voltem a ficar próprios para banho — explica o gerente de Pesquisa e Análise da Qualidade Ambiental da Fatma, Oscar José Vasques Filho.

Como é feita a análise

Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fatma analisa a presença da bactéria Escherichia Coli, presente em fezes de animais e humanos. São necessárias cinco coletas consecutivas para se obter o resultado. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro. Quando em 80% das análises a quantidade da bactéria é inferior a 800 por 100 mililitros, o ponto é considerado próprio. A Fatma afirma que o programa estadual é um dos mais completos do Brasil e executado há 40 anos.

Os pontos analisados são nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.