Ataques contra milícia islâmica deixam 46 mortos na Síria

08/02/2017

Os ataques aéreos de terça-feira contra posições do antigo braço da Al-Qaeda na cidade síria de Idlib deixaram 46 mortos, incluindo 24 civis, segundo um novo balanço do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). De acordo com a ONG, o balanço pode ser ainda maior devido ao estado grave de vários feridos.



Os bombardeios também mataram combatentes do Fateh al-Sham (ex-braço da Al-Qaeda) e outros extremistas. Os ataques foram realizados por aviões da coalizão internacional anti-extremista dirigida pelos Estados Unidos e pela aviação da Rússia, que apoia o regime de Bashar al-Assad, segundo o OSDH. O exército russo desmentiu, no entanto, o envolvimento.

A província de Idlib, no noroeste do país, se encontra majoritariamente sob controle do Fateh al Sham, aliado dos grupos rebeldes sírios.

Washington informou, na terça-feira, que havia realizado um ataque aéreo no dia 4 de fevereiro contra "Abu Hani al Masri, um terrorista da Al-Qaeda", sem informar se ele havia morrido.