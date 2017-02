Ataque contra Supremo Tribunal em Cabul deixa 19 mortos

Cabul 07/02/2017 | 10h18

Um atentado suicida contra os funcionários do Supremo Tribunal afegão em Cabul deixou nesta terça-feira 19 mortos e outros tantos feridos, segundo um balanço preliminar no ministério do Interior.

O homem-bomba estava apé e ativou sua carga explosiva no estacionamento, na hora que os funcionários saíam de seus escritórios, segundo um porta-voz do ministério.

Segundo um porta-voz do ministério da Saúde, a maioria das vítimas é de empregados do tribunal.

O local do atentado fica próximo à embaixada dos Estados Unidos.

A polícia isolou o lugar, para onde foram enviadas ambulâncias e carros de bombeiros.

* AFP