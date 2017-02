Atacante do Louvre diz ter nascido no Egito (investigação)

Paris 03/02/2017 | 15h21

O principal suspeito do ataque desta sexta-feira na galeria comercial do museu do Louvre, em Paris, disse ter nascido no Egito ao solicitar o visto e entrou na França em 26 de janeiro, informaram fontes ligadas à investigação.

O homem teria entrado na França em um voo procedente de Dubai, Emirados Árabes Unidos, mas a Justiça continua tentando estabelecer com precisão sua identidade, acrescentou a fonte.

Em seu pedido de visto, o homem, "que não tem antecedentes criminais na França", disse ter nascido há 29 anos no Egito, prosseguiu a fonte.

O atacante, "armado pelo menos com um facão" se lançou sobre quatro militares uniformizados que patrulhavam a área comercial do museu, fazendo ameaças e aos gritos de "Allahu Akbar" (Alá é grande), informou o chefe da polícia de Paris, Michel Cadot.

Sem conseguir neutralizá-lo, um dos militares fez cinco disparos, ferindo gravemente o agressor na barriga. Um militar ficou levemente ferido na cabeça.

O atacante passa por cirurgia e seu estado é crítico, informou uma fonte próxima à investigação.

* AFP