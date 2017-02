Associação Comercial e Industrial de Brusque cria a primeira Escola de Negócios de SC

Moacir Pereira 10/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Foto: Taiana Eberle / Divulgação

Iniciativa pioneira da Associação Comercial e Industrial de Brusque, que criou a primeira Escola de Negócios de Santa Catarina, foi apresentada ao vice-presidente da Facisc, André Gaidzinski. Dirigentes da entidade e o reitor da Unifebe apresentaram detalhes do programa que forma trabalhadores, micro empresários com conteúdo prático e teórico.



Trabalhistas

Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, estará no dia 30 de março em Chapecó, a convite do Sindicato da Indústria da Construção. Vai falar no 2º Simpósio Sulbrasileiro a Construção Civil, que tem previsão de mais de 400 empresários de todo o oeste. A modernização das relações de trabalho é o tema central do evento. A primeira palestra será do juiz do trabalho Marlos Melek, seguindo-se painel com Glauco Jose Corte, presidente da Fiesc, e Alexandre Furlan, da CNI.

Judiciário

Tribunal de Justiça vai creditar este mês aos servidores do Judiciário as verbas referentes a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável até o limite individual de cinco mil reais. Vai pagar também, em folha suplementar, em março, os valores atrasados relativos aos atos de promoção. Informações transmitidas aos dirigentes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sinjusc) pelo desembargador João Henrique Blasi, pelo juiz Alexandre Morais da Rosa e pelos diretores Raphael Jaques, Eduardo Cardoso Silva e Anfilóquio Machado Júnior durante reunião no Palácio da Justiça.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Aumento do número de homicídios no Estado assusta catarinenses



Novo hotel está sendo construído no alto do morro da Lagoa da Conceição



Policiais fazem manifestação a favor da aposentadoria especial em Florianópolis