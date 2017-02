Assessora de Trump criticada por sentar com os pés sobre um sofá do Salão Oval

Washington 28/02/2017 | 08h00

Kellyanne Conway, assessora do presidente Donald Trump, foi alvo de críticas nas redes sociais por sentar com os pés sobre um sofá do Salão Oval da Casa Branca durante uma recepção oficial.

Em uma fotografia da AFP é possível observar Conway sentada com as pernas dobradas em um sofá do escritório de Trump com um telefone nas mãos, enquanto o presidente posa para uma foto com os líderes negros de colégios e universidades.

No Twitter, muitas pessoas criticaram Conway e interpretaram sua linguagem corporal como um sinal de "falta de respeito".

"Conway com seus sapatos em um sofá do Salão Oval - coerente com vários graus de falta de respeito que a equipe de Trump demonstra", escreveu um internauta.

"A nova base de fotos do 'privilégio branco'", escreveu outro usuário do Twitter sobre a foto, na qual aparece um grande grupo de negros de pé.

Alguns estabeleceram comparações com uma foto de 2013 do ex-presidente Barack Obama com os pés sobre uma mesa no Salão Oval.

"Lembram quando os republicanos perderam a cabeça com a decoração do Salão Oval de Obama", tuitou outro internauta.

O Escritório de Ética do governo dos Estados Unidos propôs recentemente uma punição a Conway por ter recomendado publicamente que as pessoas comprassem produtos da filha do presidente.

* AFP