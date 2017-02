Assaltante de 25 anos é preso em Blumenau

Segurança 28/02/2017 | 10h08

Uma cobradora de ônibus de Blumenau, que descia do veículo em que trabalha, foi surpreendida por um jovem de 25 anos que roubou a bolsa da vítima e saiu correndo. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido perseguido pela Rua Engenheiro Udo Deeke, no Salto do Norte, e detido por populares até a chegada da viatura.



:: Leia mais notícias de Blumenau e região em santa.com.br



A ocorrência foi registrada por volta das 15h45min de segunda-feira e o assaltante foi conduzido a Central de Polícia de Blumenau pela PM.