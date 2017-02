Aspera FC 49, em Balneário Camboriú, traz lutas dos ex-UFC Thiago Tavares, Glaico França e Alberto Uda

MMA 18/02/2017 | 08h02 Atualizada em

O Aspera FC 49 será realizado neste sábado, dia 18 de fevereiro, no Ginásio Sérgio Lorenzato em Balneário Camboriú, e terá três ex-lutadores do UFC estrelando as lutas principais da noite, que terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal Esporte Interativo.



Em nova categoria, Glaico França está pronto para lutar o Aspera FC 49



O manezinho Thiago Tavares, que fez parte do Ultimate por nove anos, faz sua primeira luta após não ter o contrato renovado com a organização. Ele irá encarar Maurício Bad Boy. Campeão do TUF Brasil 4, Glaico ¿Nego¿ França vai estrear nos meio-médios contra Júlio Bilik na luta principal do evento. Outro ex-UFC, Alberto Uda vai bater de frente com Huinderton Cavadeira, que é um adversário duríssimo e sempre dá show.

Foto: Alexandre Loureiro / Divulgação

Maurício Bad Boy comemora luta contra Thiago Tavares no Aspera FC 49



A luta de Nego, como é conhecido, acontece no card preliminar pelo peso-leve. Ele é natural de Curitibanos, tem como especialidade a luta livre e planeja vencer o combate com um nocaute.



Card do Aspera FC 49

18 de Fevereiro – Balneário Camboriú, a partir das 18h

Até 84kg – Anderson Clayton (Impacto Team) x Bruno Ademir (Shogun Team)