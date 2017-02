Arrase no bloquinho: aprenda a fazer acessórios de sereia e unicórnio

Carnaval 2017 23/02/2017 | 10h29 Atualizada em

Você já deve ter percebido que neste Carnaval as fantasias mais populares serão as sereias e os unicórnios. Mas provavelmente não sabia que é muito fácil produzir seus próprios acessórios para entrar na folia com estilo e gastando pouco.



O DC te ensina a fazer acessórios simples, econômicos e rápidos. Na coroa de sereia e no tridente foram investidos cerca de R$ 35, já a tiara de unicórnio saiu por menos de R$ 10.

Coroa e tridente de sereia

Arco de unicórnio

Gostou? Faça seus próprios acessórios e compartilhe com a gente usando a hashtag #CarnavalSC

