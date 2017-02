Argentina é líder e Camarões sobe com título continental

Ranking da Fifa 09/02/2017 | 12h20 Atualizada em

A Argentina segue na liderança do novo ranking da Fifa, divulgado pela entidade nesta quinta-feira. O Brasil se mantém na cola dos hermanos, com a Alemanha em terceiro. Em um período com poucos jogos, destaque para o crescimento de Camarões, que faturou pela quinta vez a Copa Africana de Nações, subiu 29 posições e está em 33º.

A vitória brasileira diante da Colômbia por 1 a 0, no Jogo da Amizade, não foi suficiente para tirar a ponta da Argentina. Por outro lado, os colombianos perderam a sexta posição para a França com a derrota.

No top-20, destaque para a entrada da Islândia, que foi a sensação da última Eurocopa. A equipe europeia ultrapassou Equador e está na 20ª colocação. Os sul-americanos perderam posição também para a Holanda.



Quem também teve uma grande ascensão foi o Egito. O vice-campeonato da Copa Africana de Nações fez a seleção ganhar 12 posições e chegar ao 23º lugar, melhor equipe do continente no ranking.

Segundo a Fifa, Polônia (14º), Peru (18º), Islândia (20º), Congo (37º) e Curaçao (73°) ocupam a melhor classificação de suas histórias.

VEJA O TOP-20 do RANKING DA FIFA

1- Argentina - 1635 pontos

2- Brasil - 1529

3- Alemanha - 1433

4- Chile - 1386

5- Bélgica - 1371

6- França - 1313

7- Colômbia - 1304

8- Portugal - 1240

9- Uruguai - 1195

10- Espanha - 1168

11- Suíça - 1140

12- País de Gales - 1120

13- Inglaterra - 1113

14- Polônia - 1101

15- Itália - 1087

16- Croácia - 1039

17- México - 1016

18- Peru - 965

19- Costa Rica - 948

20- Islândia - 899