Árbitro que levou bolada na cara acha que teve sorte

Londres 07/02/2017 | 10h54

"Saí de quadra com a cara do Rocky Balboa", declarou o árbitro francês de tênis Arnaud Gabas, depois de ter evitado uma grave lesão ao sofrer uma bolada no rosto do canadense Denis Shapovalov, durante partida válida pela Copa Davis, no domingo.

"O vídeo é bastante impactante. Às vezes é preciso evitar algumas boladas durante a temporada, mas neste caso eu não tinha nenhuma possibilidade", contou Gabas à emissor Sky Sport.

"Tenho sorte de não ter sido pior. Os jogadores podem estar um pouco enlouquecidos hoje em dia. Eu vi que ele estava irritado e que algo poderia acontecer, mas nunca achei que ele me acertaria", continuou o árbitro francês.

Shapovalov foi multado pela Federação Internacional de Tênis (ITF) em 7.000 dólares, mas reconheceu que o tenista não teve intenção de agredir o juiz de cadeira.

Shapovalov "estava em estado de choque quando veio pedir desculpas", afirmou Gabas.

