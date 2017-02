"Aquilo parecia guerra na Síria", diz Vicente Caropreso sobre Hospital Celso Ramos 

Moacir Pereira 03/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Depois de realizar visita surpresa no Hospital Celso Ramos, o secretário da Saúde, Vicente Caropreso (PSDB), saiu atordoado. Lá esteve com o novo diretor, o médico Marcelo Reis, que realizou uma exemplar gestão na direção do Centro Catarinense de Reabilitação. Buscou parcerias com o Ministério Público do Trabalho e zerou a relação com mais de 4 mil pacientes que aguardavam cadeiras de roda e próteses há anos. Colocou ordem na instituição, modernizou a gestão. Alcançou outra meta inédita: elevou de forma substancial a receita da instituição.

Circulando pelo Hospital Celso Ramos, o secretário testemunhou fatos inéditos:

1) A Unidade de Emergência foi interditada pela Vigilância Sanitária. Mau cheiro era insuportável. Macas estão espalhadas pelos corredores.

2) O setor de ortopedia está fechado por falta de condições de atendimento.

3) O setor de contas está sem qualquer controle. A receita para ressarcimento das despesas com pacientes do SUS caiu verticalmente.

4) O andar superior ao da Unidade de Emergência está abandonado, com dezenas de colchões amontoados e materiais sem uso.

Conversando com o presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt, na Assembleia Legislativa, Caropreso resumiu: "Aquilo parecia guerra na Síria. Era uma Alepo".

Prometeu medidas duras de melhoria da gestão.

Auditorias

Conselheiro Dado Cherem assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Estado, juntamente com Adircélio Ferreira (vice) e Wilson Wan-Dall (corregedor). Anunciou auditoria em prefeituras para orientá-las na prestação de serviços qualificados em benefício dos cidadãos. E deseja orientar os novos prefeitos a aplicarem melhor os recursos da saúde, sobretudo, com ações preventivas.

