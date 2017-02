Após roubo de fuzil, exército faz operação de resgate em Criciúma

Sul de SC 24/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Pelo menos 50 soldados do Exército de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, realizam nesta manhã uma operação para resgatar um fuzil das forças de segurança roubado durante a noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 23h a guarita do 28º Grupo de Artilharia de Campanha (Gac) foi invadida por ao menos um homem que rendeu um agente do exército e furtou a arma.

Conforme informações apuradas pelo site G1, o armamento roubado é um fuzil FN Fal, automático leve e de calibre 762. No momento da ocorrência, segundo a PM, o soldado do exército se feriu na mão e foi encaminhado ao hospital. Durante a madrugada, policiais de outras cidades foram deslocados para auxiliar nas buscas. A suspeita de que o homem fugiu para uma região de mata, próximo ao bairro Primeira Linha.

O exército deve emitir uma nota ainda nesta manhã sobre a operação de resgate.

