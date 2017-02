Após fracasso na Sul-Americana, Rogério Micale é demitido pela CBF 

Mudança 20/02/2017 | 17h47 Atualizada em

A má campanha no Sul-Americano sub-20 pesou mais do que o crédito pelo ouro olímpico. Sendo assim, Rogério Micale, revelado pelo Figueirense para o cenário nacional, não é mais técnico da Seleção sub-20 do Brasil.

Além dele, a CBF demitiu ainda o preparador de goleiros, Rogério Maia, o chefe da captação da base, Paulo Xavier. Antes, já havia sido demitido o coordenador das categorias de base, Erasmo Damiani.





Da delegação que foi para o Equador na campanha fracassada do Sul-Americano – o Brasil não conseguiu vaga para o Mundial -, a CBF ainda tirou dois supervisores.



Micale chegou ao comando da Seleção sub-20 para substituir Alexandre Gallo, que também não tinha conseguido boa campanha no Sul-Americano, mas levou o Brasil ao Mundial. Na Copa do Mundo, já com Micale, a Seleção foi vice-campeã. O treinador ainda esteve na campanha do bronze no Pan-Americano de Toronto-2015 e, claro, na conquista do ouro olímpico na Rio-2016.