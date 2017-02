Após deixar STF, Márcio Schielfer deve pedir transferência para Florianópolis

Moacir Pereira 01/02/2017 | 15h35 Atualizada em

Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, telefonou ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, para comunicar que o juiz catarinense Márcio Schiefler Fontes deixará de atuar como juiz auxiliar do STF na relatoria da Operação Lava-Jato. Ele era o principal assessor do falecido ministro Teori Zavascki.



Carmen Lúcia agradeceu com ênfase o trabalho do magistrado catarinense, por sua atuação nos últimos dois anos, sempre com uma exemplar qualificação técnica, postura ética e muita dedicação. Informou que o juiz Schiefler Fontes costumava atravessar noites e madrugadas para agilizar análise dos processos sob a responsabilidade do ministro Teori Zavascki.

O magistrado retorna a Santa Catarina porque, segundo alegou, tinha uma grande afinidade com o relator da Lava-Jato, também catarinense. Márcio Schiefler era titular de uma das varas da comarca de Tubarão. Deverá pedir transferência para Florianópolis.

O desembargador Torres Marques ficou sensibilizado com o depoimento dado pela presidente Carmen Lúcia sobre a contribuição excepcional de Márcio Schiefler nos processos em julgamento no STF.

Segundo nota publicada em "O Globo", "Schiefler estava cedido ao STF desde 2014, a pedido de Teori. Agora, deve retornar ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O próximo relator da Lava-Jato, que ainda não foi sorteado, poderá requisitar a ajuda do juiz, se quiser. Caberá a Schiefler recusar ou aceitar o convite, se ele for feito. Sem Schiefler cuidando do caso, o próximo relator dos processos poderá ter alguma dificuldade para tomar ciência de tudo. Isso porque o juiz cuidava da Lava-Jato desde as primeiras delações que chegaram ao STF. No tribunal, ele é tido como a pessoa que mais sabe sobre os processos. Schiefler era amigo de Teori e ficou muito abalado com a morte do chefe."

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Leia também:

Juiz auxiliar e braço direito de Teori na Lava-Jato pede desligamento do STF