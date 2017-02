Apenas 188 funcionários aderem ao Plano de Demissão Voluntária dos Correios em Santa Catarina

Reestruturação 23/02/2017 | 10h18 Atualizada em

Apenas 188 funcionários dosCorreios aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) em Santa Catarina. O índice, segundo o levantamento apresentado na tarde desta quarta-feira, corresponde a 4,5% dos empregados da estatal em SC e 2,8% dos servidores aptos a aderirem ao plano em todo o país. Atualmente, a empresa conta com 4.175 empregados em SC e 17,7 mil no Brasil. Destes, cerca de 8 mil possuíam os critérios necessários para a adesão ao PDV.

Encerrado na última sexta-feira, o plano previa uma economia inicial de R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão em todo o país por ano. No entanto, com um número de demissões abaixo do esperado, os Correios ainda não sabem o resultado da reestruturação. De acordo com a superintendência da empresa em SC, mesmo com a saída dos trabalhadores, não há indicativo de agências fechadas no Estado. Em outros locais do país, 5% da rede de atendimento própria dos Correios, que hoje é composta por cerca de 6,5 mil agências, devem ser fechadas. Segundo os Correios, "a medida não afetará as demais unidades como as filiais comunitárias e franqueadas".

Apesar da negativa da empresa, o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de Santa Catarina (Sintect/SC) afirma que desde 2015, pelo menos 60 agências foram fechadas no Estado. Além disso, conforme o presidente da entidade, Gilson Vieira, os planos de demissão incentivada têm a intenção de "mandar os funcionários mais velhos embora".

— É um jeito de mandar os funcionários mais velhos para enxugar a máquina realmente. A empresa tem o maior número de empregos comissionados do país e para manter esses salários eles tem que tirar os carteiros e funcionários.

De acordo com Sintect, SC conta com um déficit de 1 mil funcionários e as condições de trabalho estão cada vez mais precárias. Em SC, atualmente a entrega de cartas funciona no chamado "plano de distribuição alternada". Com isso, o atraso de cartas e correspondências é cada vez mais comum.

— Infelizmente é uma operação macro para sucatear a empresa e vender os Correios. E os funcionários sofrem cada vez mais com os problemas de estrutura nas agências e locais de trabalho — explicou Gilson.

A estatal, que tem o monopólio da entrega de cartas pessoais e comerciais, cartões-postais e malotes e pouca concorrência em cidades do interior, encerrou o ano passado com prejuízo de R$ 2 bilhões - número semelhante ao de 2015. Trata-se do quarto ano consecutivo que os Correios fecham no vermelho.



Para incentivar a adesão, a estatal ofereceu indenização de até 35% do salário por, no máximo, oito anos. Esse valor — chamado de Incentivo Financeiro Diferido (IFD) — será reajustado anualmente com base na inflação oficial. Segundo a empresa, não haverá sobre essa indenização incidência de tributos, como impostos de renda, INSS e FGTS. No caso de falecimento do empregado, a indenização será mantida aos herdeiros. O benefício tem teto de R$ 10 mil mensais e o cálculo leva em consideração a média dos salários recebidos nos últimos 60 meses e o tempo de serviço nos Correios, além da idade.



