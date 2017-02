Ao Vivo: De olho na liderança, Brusque encara o Criciúma nesta quinta-feira

Catarinense 2017 02/02/2017 | 18h57

O Brusque faz a estreia em casa no Campeonato Catarinense deste ano nesta quinta-feira. Às 19h30min, o time do Vale recebe o Criciúma no Estádio Augusto Bauer, pela segunda rodada do Estadual. Embalado pela vitória na primeira rodada diante do Figueirense, fora de casa, o time comandado por Mauro Ovelha busca novo triunfo para alcançar seis pontos e se manter na ponta da tabela, junto da Chapecoense.

Aliás, jogar no Augusto Bauer é praticamente sinônimo de vitória para o Brusque sob o comando de Ovelha. Em 2016, a equipe disputou 13 jogos diante do torcedor – somando o Catarinense e a Série D do Brasileiro – e em apenas cinco deles não deixou o gramado celebrando a vitória: foram quatro empates e apenas uma derrotas (para a campeã Chapecoense, no Estadual).

Ano passado, Brusque e Tigre ficaram no empate sem gols, em jogo válido também pela segunda rodada do turno do Estadual. Para o duelo desta noite Ovelha tem duas novidades: recuperado de lesão, o volante Diogo Roque fica à disposição, além do atacante Ricardo Lobo, que teve a documentação regularizada.

O Tigre, por sua vez, vem ao Vale do Itajaí em busca da primeira vitória no ano, após a derrota na estreia do Estadual para o Avaí, em casa, e a derrota para o Fluminense, pela Primeira Liga, no último dia 24 de janeiro.

