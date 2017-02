AO VIVO: Acompanhe as festas e blocos do Carnaval 2017 em Santa Catarina 

Carnaval 2017 24/02/2017 | 21h44 Atualizada em

O Carnaval de Santa Catarina tem atrações para todos os gostos, de blocos a bailes tradicionais. Neste sábado, a programação conta com o famoso Bloco dos Sujos, no Centro de Florianópolis, que reuniu 50 mil pessoas no ano passado. Também hoje acontece o desfile das Escolas de Samba de Florianópolis na passarela Nego Quirido, e o das Escolas de Samba de Joaçaba, no Oeste catarinense.



Na quinta-feira, o Enterro da Tristeza inaugurou as festividades na Capital. Na sexta, o bloco Baiacu de Alguém reuniu 350 foliões nas ruas de Santo Antônio de Lisboa, e o show gratuito da cantora Ludmilla contou com 70 mil pessoas. Já para os que gostam de fantasias, a grande atração de sexta foi 14º Municipal da Raça, no P12.





