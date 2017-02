Ao menos 20 mortos em explosão de carro-bomba na Somália

Mogadíscio 19/02/2017 | 13h58

Ao menos 20 pessoas morreram neste domingo na explosão de um carro-bomba em Mogadíscio, capital da Somália, informaram à AFP autoridades e várias testemunhas.

O motorista de um carro-bomba detonou os explosivos que carregava deixando ao menos 20 mortos e outros muitos feridos, indicou Ahmed Abdul Afrah, comissário do distrito de Wadajir, em Mogadíscio.

O atentado ocorreu em uma área do sul da capital, onde havia muitos comerciantes, civis e militares.

"Há muitas lojas ao longo da estrada. Pequenos comércios, restaurantes, casas de chá", explicou à AFP uma testemunha, Sumayo Moalim.

Este é o primeiro atentado deste tipo em Mogadíscio desde a eleição do novo presidente do país, Mohamed Abdulahi Mohamed, conhecido como Farmajo, no dia 8 de fevereiro.

As autoridades costumam atribuir este tipo de ataques aos islamitas Al-Shabab, expulsos da capital em 2011, mas que ainda controlam algumas zonas rurais.

* AFP