Catarinense 2017 01/02/2017 | 10h40

Almirante Barroso enfrenta o Inter de Lages depois de 46 anos

Reencontro histórico será pelo Campeonato Catarinense nesta quarta-feira

Lateral Nei (com a bola), 31 anos, é um dos prinicipais nomes da equipe de Itajaí no retorno à elite do Campeonato Catarinense de futebol Foto: Leandro Romano / Divulgação

Augusto Ittner augusto.ittner@santa.com.br

Nenhum atleta que estará em campo hoje à noite era nascido naquele 23 de maio de 1971, quando Almirante Barroso e Inter de Lages se enfrentaram pela última vez no Planalto Serrano. Lá se vão 46 anos desde a vitória por 1 a 0 do clube de Itajaí sobre o Colorado da Serra. Os tempos agora são outros, convenhamos. O gramado do Estádio Camilo Mussi, em Itajaí, antes com grama natural, hoje é sintético, e o Vidal Ramos Júnior, em Lages que se acostumou a ser palco de grandes confrontos décadas atrás, teve de se contentar durante anos com divisões inferiores em Santa Catarina.



Hoje, porém, um novo capítulo dessa história será escrito. Em novas fases, os dois clubes voltarão a se enfrentar em confronto direto que promete ser da mesma forma que no passado: com fortes emoções. São pelo menos dois ingredientes para isso. De um lado, o Barroso vem empolgado por ter conseguido um bom desempenho e empatado com o Joinville na estreia do Campeonato Catarinense. Do outro, um Inter que chega mordido pela derrota para a Chapecoense e que quer, na primeira partida em casa, mostrar serviço diante do torcedor.



Para o duelo desta quarta-feira o técnico Renê Marques terá todos os jogadores à disposição e um deles, o lateral Nei, carrega uma história vitoriosa pelo Internacional. Não o de Lages, é verdade. Curiosamente o jogador, que vestiu 156 vezes a camisa do Colorado gaúcho, irá reencontrar o homônimo catarinense do clube onde fez história entre 2010 e 2012.



Satisfeito com o desempenho dos jogadores no duelo contra o JEC no último domingo, Renê quer seus atletas com mais atenção e coragem para um confronto tido como direto pelas intenções dos dois clubes no Estadual.



– Nesses casos, independentemente se em casa ou fora, o jogo será de seis pontos. Contra adversários diretos você não pode errar e tem que aproveitar as oportunidades que criamos e que nos são oferecidas – avalia Renê, que deve repetir na partida de hoje, em Lages, a formação que iniciou o jogo de estreia.



O adversário anunciou novidade na segunda-feira. Com passagem por clubes tradicionais como Paraná, Paysandu, Criciúma, Santa Cruz e Juventude, o meia-atacante Marcos Paraná, 31 anos, acertou com o Colorado lageano. O contrato foi assinado no início da semana e o clube corre contra o tempo para regularizá-lo. Até o fim da tarde de ontem o nome do atleta não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário Eletrônico (BID) da CBF.



Ficha técnica:



INTER DE LAGES

Neto Volpi; Marcelinho, Fernando Belém, Renato Camilo e Jefinho; Bruno, Parrudo, Michel Schmöller e Enercino; Luizinho e Marquinhos.

Técnico: Joel Cornelli.



ALMIRANTE BARROSO

Rodolfo; Nei, Robenval, Téssio e Adriano Chuva; Rodrigo Couto, Van Baste, Anderson Safira e Rodolfo Pereira; Jefferson Paulista e Schwenck.

Técnico: Renê Marques.



Quarta-feira | 20h30min

Local: Estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Alexandre de Medeiros Lodetti e Elen Carolin Portal Sieglitz.