Alemanha registra excedente comercial recorde em 2016

Berlim 09/02/2017 | 05h12

A Alemanha registrou em 2016 um excedente comercial recorde de 252,9 bilhões de dólares, com exportações sem precedentes, anunciou nesta quinta-feira a Agência Federal de Estatísticas.

As exportações da maior economia europeia alcançaram 1,207 trilhão de euros, uma alta de 1,2% na comparação com 2015, enquanto as importações ficaram em EUR 954,6 bilhões (+0,6%).

Em 2015, o excedente comercial foi de 244,3 bilhões de euros.

Os dados podem alimentar as críticas formuladas regularmente contra a Alemanha por sua balança comercial muito excedente e a falta de novos investimentos com o dinheiro arrecadado com as exportações.

Um conselheiro do presidente americano Donald Trump, Peter Navarro, acusou no fim de janeiro Berlim de "explorar" outros países da União Europeia e os Estados Unidos com um euro "manifestamente desvalorizado" para tornar seus produtos mais competitivos.

Mas o que progrediu sobretudo em 2016 foram as exportações alemãs para a Europa, a 707,9 bilhões de euros, com aumento de 1,8% aos países da zona do euro e 2,8% aos outros Estados europeus.

As exportações para o restante do mundo, incluindo os Estados Unidos, principal sócio comercial da Alemanha, caíram 0,2%, a EUR 499,6 bilhões de euros.

A Alemanha também reduziu as importações dos países não europeus (-1,7%), mas aumentou as procedentes da Europa (+1,8%).

Apenas no mês de dezembro, o país registrou queda de 3,3% das exportações ante uma estabilidade das importações, o que reduziu o excedente comercial a 18,4 bilhões de euros, em dados corregidos, contra 21,8 bilhões em novembro.

* AFP