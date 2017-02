Além de residências, lanchas são invadidas e roubadas na Capital

Moacir Pereira 13/02/2017 | 12h50 Atualizada em

A insegurança crescente na Ilha de Santa Catarina não se lamenta apenas por sucessivos roubos a residências e assassinatos durante a temporada. Chegou, também, às águas da Baía Sul. Lanchas de 36 a 60 pés, que custam milhares de reais, ancoradas nas águas tranquilas de Canasvieiras, foram invadidas, roubadas e até parcialmente destruídas.



Faltam marinas e infraestrutura. "Eles" não querem. E não deixam.



Delegados

Eleições da nova diretoria da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina (Adepol) estão marcadas para 31 de março. O prazo para inscrição de chapas termina no dia 28 de fevereiro. A entidade ganhou mais prestígio e unidade sob a presidência do delegado Ulisses Gabriel. A Adepol conta hoje com 600 sócios em todo o Estado.

Curtas



* Deputado Dóia Guglielmi foi escolhido o novo líder do PSDB na Assembleia Legislativa.



* O advogado André Rupolo Gomes assumiu a presidência da Comissão de Prerrogativas da OAB-SC. Sucede o advogado Marcelo Peregrino Ferreira.

* Joinville vai promover nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Teatro Juarez Machado, o Encontro de Museus de Arqueologia.

