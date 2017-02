Alegria e criatividade tomam conta do Centro de Florianópolis no Bloco dos Sujos

Carnaval 2017 25/02/2017 | 20h22 Atualizada em

O mais tradicional bloco de Florianópolis, o Bloco do Sujos, tomou conta das ruas da cidade neste sábado de carnaval. Com estimativa inicial de 140 mil pessoas, os foliões, com as mais variadas fantasias, se reúnem desde as 13h nas principais ruas da cidade. E no meio de toda a festa, vários blocos se reuniram no entorno da Praça XV e arredores da Catedral Metropolitana. A folia deve chegar ao fim às 22h.

O turista de São Paulo, Renan Alves, de 22 anos, participou do bloco pela primeira vez. Feliz com a quantidade de pessoas, músicas e alegria, o paulistano prometeu voltar à Capital nos próximos carnavais.

— Eu pretendo pular todo o carnaval em blocos — contou.

Além dos foliões, quem trabalhava durante a esta também estava feliz. Mas segundo o vendedor autorizado Ricardo da Costa, de 56 anos, apesar da prefeitura ter emitido 200 alvarás, muitos vendedores ambulantes sem autorização foram vistos durante a festa.

Segundo a Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM), a festa transcorreu sem ocorrências de gravidade. Apenas algumas pessoas que passaram mal por conta da bebida foram encaminhadas pelos soldados aos postos de saúde móveis.

