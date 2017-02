Ainda em busca de time ideal, Chapecoense recebe o Metrô

Sem vitória 22/02/2017 | 07h00 Atualizada em

A Chapecoense novamente terá mudanças no confronto diante do Metropolitano, nesta quarta-feira, às 21h45min, na Arena Condá. O técnico Vagner Mancini tenta encontrar a formação ideal e acertar o time para o returno, já que a equipe soma apenas oito pontos em seis rodadas e está praticamente fora da disputa do turno do Campeonato Catarinense.

Uma mudança já era obrigatória. Wellington Paulista levou o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Figueirense. Túlio de Melo assume o ataque. Outra mudança é a sequência do rodízio entre os goleiros Elias e Artur. Desta vez, Artur ganha a posição. Mancini disse que está próximo de definir o titular.

A terceira mudança será a entrada de Dodô no lugar de Nadson. O técnico afirmou que Nadson não jogou mal, mas quer alterar a característica do meio.

- Quero ter uma peça com mais velocidade na transição ofensiva – justificou o treinador.

Neste campeonato, o treinador já testou Nenén, Nadson, Martinuccio e o próprio Dodô na posição. Até já atuou com dois meias. Mas, até o momento, não conseguiu encontrar uma formação satisfatória.

Na véspera do jogo, ele fez um trabalho de bola parada e leitura tática do adversário. Mancini lamentou o gol sofrido diante do Figueirense, em cobrança de escanteio.

- Foi um erro coletivo, fiquei chateado pois a gente treina isso exaustivamente – declarou.

No final da tarde de terça-feira, o nome de Apodi entrou no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Mas além de ter chegado apenas na semana passada, ele ainda tem uma suspensão a cumprir ainda do Catarinense de 2015.



FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Artur, Diego Renan, Grolli, Nathan e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Dodô; Niltinho, Rossi e Túlio de Melo. Técnico: Vagner Mancini.

METROPOLITANO: Vilar; Maranhão, Willian (Alisson), Elton e Juninho; Carrasco, Elber, Valkenedy e Mazinho; Paulo Victor e Sabiá. Técnico: Cesar Paulista

Horário: 21h45 min desta quarta-feira

Arbitragem: Fernando Henrique Medeiros Miranda, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Henrique Neu Ribeiro.

Local: Arena Condá, em Chapecó.

Ingressos: R$ 40 (Geral), R$ 70 (Social) R$ 120 (Cadeiras). Estudantes, professores do ensino fundamental e médio, idosos e adolescentes pagam meio ingresso. Menores de 12 não pagam desde que retire ingresso antecipadamente.

Leia também:

Com gol no fim, Chapecoense empata com o Figueira no Oeste