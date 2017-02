Agências da Caixa em SC abrem neste sábado para garantir saque do FGTS de contas inativas

Dinheiro extra 18/02/2017 | 12h10 Atualizada em

Algumas agências da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina estão abertas até 15h neste sábado para atendimentos exclusivos para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, são mais de 1,8 mil agências abertas em todo o país. Os saques começam só no dia 10 de março, mas as pendências devem ser resolvidas o quanto antes. Entre as principais está a confecção do Cartão do Cidadão, que vai livrar muitos trabalhadores de filas dentro das agências da Caixa.



Confira aqui quais as agências que estão abertas neste sábado em Santa Catarina.



Para orientar os 10,1 milhões de brasileiros que têm direito à retirada, sendo 1,685 milhões de trabalhadores catarinenses, a Caixa Econômica Federal também irá abrir nos sábados do dia 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Os saques poderão ser realizados entre 10 de março e 31 julho de 2017, de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Confira:

– Saque em 10 de março: para quem nasceu em janeiro e fevereiro;

– 10 de Abril: para nascidos em março, abril e maio;

– 12 de Maio: correntistas que nasceram em junho, julho e agosto;



– 16 de Junho: nascidos em setembro, outubro e novembro;

– 14 de Julho: quem nasceu em dezembro.

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Contas inativas do FGTS

1. Quem pode sacar o FGTS?

Todas as pessoas que possuem contas do FGTS que ficaram inativas até 31/12/2015. Segundo o governo, são 10,2 milhões de trabalhadores.

2. O que é conta inativa?

Segundo a Caixa, a conta inativa será considerada aquela vinculada a contrato de trabalho já extinto e com data de desligamento do empregado até 31/12/2015. Uma única pessoa pode ter várias contas do FGTS, uma para cada trabalho com carteira assinada. Cada conta é encerrada quando o respectivo contrato é finalizado. Normalmente, existe saldo de contas inativas de pessoas que pediram demissão, mas não puderam sacar o FGTS.

3. Tenho uma conta vinculada a um emprego anterior mas a empresa faliu. Posso sacar o dinheiro?

Segundo a Caixa, sim. Como o vínculo de trabalho, neste caso, já foi extinto, o saque poderá ser feito.

4. Estou no meu primeiro emprego por carteira assinada. Posso sacar?

Não, pois nesse caso, a conta do FGTS ainda está ativa. A medida só vale para contas inativas.

5. Todas as contas inativas têm dinheiro depositado?

Não. Eventualmente, algum trabalhador pode já ter utilizado o dinheiro sob condições previstas nas regras de saque do FGTS, como financiamentos imobiliários.

6. Há limite para o valor do saque?

Não. Chegou-se a cogitar um limite entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil, mas a maioria das contas têm depósitos menores que um salário mínimo (R$ 880), o que levou o governo a extinguir o teto. Segundo o governo, 86% dessas contas têm saldo inferior a R$ 880.

7. Onde posso consultar o saldo da conta do FGTS?

No site da Caixa, no aplicativo do FGTS, nas agências da Caixa, por meio do cartão cidadão em postos de autoatendimento e no internet banking da Caixa. O trabalhador precisa informar o PIS (Programa de Integração Social), que consta na carteira de trabalho, e cadastrar uma senha, caso seja seu primeiro acesso à plataforma. Não é preciso ir a uma agência do banco para fazer esse cadastro. Trabalhadores que tiverem problemas com os acessos ou dúvidas podem entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800 726 0207.

