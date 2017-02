Acors emite nota lamentando ação da Deic em São João Batista

Moacir Pereira 15/02/2017 | 14h59 Atualizada em

A Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina(Acors) lançou nota oficial manifestando sua insatisfação pela forma como policiais civis do Deic trataram um oficial da PM, "impingindo infração penal que não existiu e utilizando argumentos inverídicos."



O novo confronto é consequência da operação realizada pela Deic em São João Batista e que culminou com a prisão de uma perigosa quadrilha de assaltantes.

A manifestação da Acors questiona a intervenção da Deic, sem comunicar a Policia Militar, o que teria colocado em risco a segurança dos policiais militares e civis e, em especial, da população de São João Batista.

Confira a íntegra da nota:

"A Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina vem a público manifestar seu descontentamento com a forma como Policiais Civis da Deic trataram um Oficial da Polícia Militar, impingindo infração penal que não existiu e utilizando argumentos inverídicos.

Os aspectos que envolveram a prisão do Oficial da Polícia Militar serão solucionados rapidamente, pois o Oficial não cometeu crime algum. Sua postura foi tentar entender o porquê, como Comandante do Pelotão da Polícia Militar no município de São João Batista, não foi informado de que a Deic faria uma operação naquele município para a captura de uma quadrilha de assaltantes de banco fortemente armados.

A ação da Deic colocou em grande risco não somente pessoas daquela comunidade e os Policiais Militares que foram pegos de surpresa com a troca de tiros, mas principalmente os próprios Policiais Civis que participaram da operação, já que em dada situação não é possível diferenciar quem é o "mocinho" e quem é o "bandido".

Infelizmente brigas e ranços pessoais estão interferindo na prestação do serviço à sociedade, e poderão gerar outros fatos desnecessários entre as instituições. A Acors não coaduna com essa forma de agir da Deic, pois a única prejudicada será a sociedade, a qual juramos servir, e buscará na Justiça os direitos do Oficial pelo constrangimento que passou.

A DIRETORIA."

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Prisão de tenente expõe conflito entre polícias Civil e Militar em SC



Associações de delegados da Civil e de oficiais da PM se manifestam sobre prisão de tenente



PM detido na Deic deve ser levado para quartel em Balneário Camboriú